Аналитики раскрыли, сколько готовы платить UI/UX-дизайнеру в Перми

Опыт проектирования дизайна интерфейсов с нуля может стать преимуществом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В IT-компаниях Перми UI/UX-дизайнеры могут зарабатывать от 210 до 320 тысяч рублей в месяц. На максимальную зарплату могут рассчитывать специалисты с опытом использования сервисов аналитики и опытом работы UI/UX-дизайнером от трех лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

«Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2025 года предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „UI/UX-дизайнер“ в IT-компаниях. Зарплатный максимум составляет 320 тысяч рублей в месяц в Перми», — сообщают аналитики. Отмечается, что работодатель может потебовать знание английского языка на разговорном уровне, а также опыт проектирования дизайна интерфейсов с нуля.

Средний портрет соискателя на данную вакансию — мужчина в возрасте 28 лет. В обязанности UI/UX-дизайнера входит анализ пользовательских требований и предпочтений, формализация требований для проектных решений, а также разработка интерактивных прототипов интерфейсов, отмечают эксперты сервиса.

