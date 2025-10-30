В Пермском поселке ввели выплаты за привлечение контрактников на СВО

За каждого привлеченного на СВО будет выплачиваться 100 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЗАТО Звездный (Пермский край) установили единовременные выплаты гражданам, способствующим набору контрактников для участия в спецоперации ВС РФ. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы.

«Размер выплаты составит 100 тысяч за привлеченного гражданина, зарегистрированного в другом субъекте РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства. Финансирование будет производиться из резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу после дня его опубликования на официальном сайте округа», — сообщает telegram-канал «На местах».