В Пермском поселке ввели выплаты за привлечение контрактников на СВО
За каждого привлеченного на СВО будет выплачиваться 100 тысяч
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЗАТО Звездный (Пермский край) установили единовременные выплаты гражданам, способствующим набору контрактников для участия в спецоперации ВС РФ. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы.
«Размер выплаты составит 100 тысяч за привлеченного гражданина, зарегистрированного в другом субъекте РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства. Финансирование будет производиться из резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу после дня его опубликования на официальном сайте округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Аналогичные выплаты уже действуют в других муниципалитетах Пермского края. Аналогичные меры поддержки уже начали применять в Перми и административных округах региона — Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском, Соликамском, Кизеловском и Октябрьском.
