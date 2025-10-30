Логотип РИА URA.RU
В Пермском поселке ввели выплаты за привлечение контрактников на СВО

В ЗАТО Звездном введена выплата в 100 тысяч за привлечение контрактников на СВО
31 октября 2025 в 00:45
В ЗАТО Звездный (Пермский край) установили единовременные выплаты гражданам, способствующим набору контрактников для участия в спецоперации ВС РФ. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы.

«Размер выплаты составит 100 тысяч за привлеченного гражданина, зарегистрированного в другом субъекте РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства. Финансирование будет производиться из резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу после дня его опубликования на официальном сайте округа», — сообщает telegram-канал «На местах».

Аналогичные выплаты уже действуют в других муниципалитетах Пермского края. Аналогичные меры поддержки уже начали применять в Перми и административных округах региона — Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском, Соликамском, Кизеловском и Октябрьском.

