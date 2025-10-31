Пермское УФАС объяснило рост цен на бензин в регионе

Динамика розничных цен на топливо оказалась ниже официальных уровней инфляции Фото: Роман Наумов © URA.RU

Рост цен на бензин в Пермском крае носит обоснованный характер из-за исторических максимумов стоимости топлива в оптовом сегменте. Об этом заявил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

«Нельзя говорить о том, что рост цен носит необоснованный характер. Несмотря на стабилизацию биржевых котировок, розничные цены значительно отстают от темпов роста оптовых. Цены растут, но темпы этого роста намного скромнее, чем общая инфляция», — пояснил Александр Плаксин. Он также отметил, что регион успешно прошел сложный период с задержками поставок топлива, когда независимые поставщики вводили ограничения на продажу. Дефицита при этом не возникло, подчеркнул глава ведомства.

По данным руководителя Пермского УФАС, за последний год стоимость автомобильного бензина выросла примерно на 7,4%, дизельного топлива — на 3,5%. Эти показатели оказались ниже официальной годовой инфляции, которая превысила 8% по России, а в Пермском крае в сентябре 2025 года составила 9,27%.

Продолжение после рекламы