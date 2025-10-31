В Пермском крае попрощаются с капитаном, погибшим в ходе СВО

Прощание с бойцом состоится 1 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 30 мая 2025 года погиб наш земляк, командир взвода — старший офицер на батарее, капитан Роман Власов. Об этом сообщила администрация Очерского муниципального округа.

«Проявив стойкость и мужество, 30 мая 2025 года погиб наш земляк, командир взвода, старший офицер на батарее, капитан Власов Роман Владимирович. Командиром войсковой части было отмечено, что боец мужественно вел себя при выполнении боевых задач, обстрелах и жизни в сложных бытовых условиях. Приносим искренние соболезнования семье, скорбим вместе с вами», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится в 1 ноября 2025 года в Павловском доме культуры.