В Перми на Уральской ночью сгорело пять автомобилей

МЧС: во дворе жилого дома в Перми из-за поджога сгорело пять автомобилей
31 октября 2025 в 10:13
По предварительным данным, причиной возгорания является поджог
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ночь на 31 октября в Перми произошел крупный пожар во дворе жилого дома на улице Уральской. Горело пять автомобилей.
«На место происшествия были направлены две единицы техники и девять сотрудников. Огнем была охвачена территория площадью 12 квадратных метров. В результате инцидента повреждения получили пять машин», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Пожар полностью потушили в 02:33. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог.
