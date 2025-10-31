В Перми на Уральской ночью сгорело пять автомобилей

По предварительным данным, причиной возгорания является поджог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 31 октября в Перми произошел крупный пожар во дворе жилого дома на улице Уральской. Горело пять автомобилей.

«На место происшествия были направлены две единицы техники и девять сотрудников. Огнем была охвачена территория площадью 12 квадратных метров. В результате инцидента повреждения получили пять машин», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.