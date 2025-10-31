Пермская ученая рассказала, почему не стоит инвестировать в карточки покемонов

Отсутствие внутренней стоимости делает карточки значительно менее надежными в сравнении с акциями или золотом Фото: Илья Московец © URA.RU

Коллекционные карточки с изображениями популярных персонажей из аниме и компьютерных игр, которые еще недавно воспринимались исключительно как развлечение для детей, сегодня оказались в фокусе внимания серьезных участников инвестиционного рынка. Редкие образцы, включая легендарную карту Pikachu Illustrator из франшизы Pokémon, на аукционах достигают стоимости в тысячи долларов. Насколько обоснованно рассматривать подобные предметы в качестве полноценного финансового актива, сопоставимого с ценными бумагами или драгоценными металлами, URA.RU рассказала ученая Пермского Политеха.

«Несмотря на то что год выпуска карточки имеет определенное значение, решающим фактором ее стоимости выступает редкость. Карта, выпущенная давно, но большим тиражом, не вызывает интереса у инвесторов. Наибольшую ценность представляют уникальные образцы: экземпляры ограниченного тиража, карты с производственными дефектами или промо-версии, которые не поступали в массовую продажу. Примером служит Pikachu Illustrator, существующая всего в 40 экземплярах. Возраст же имеет значение потому, что со временем количество карт в безупречном состоянии неуклонно сокращается», — поясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Карпович.

По словам экономиста, подобные артефакты относятся к альтернативным активам, стоимость которых практически целиком определяется культурными и эмоциональными факторами. Отсутствие внутренней стоимости делает их значительно менее надежными в сравнении с традиционными инвестиционными инструментами вроде акций или золота. Их рынок отличается высокой волатильностью — непредсказуемыми колебаниями стоимости. Помимо этого, они не генерируют пассивный доход — инвестор может получить прибыль исключительно за счет роста цены, что дополнительно увеличивает риски.

Ученая разъясняет, что поиск покупателя на карту стоимостью в десятки тысяч долларов может оказаться чрезвычайно затруднительным, а в периоды экономических кризисов этот актив одним из первых обесценивается из-за исчезновения спроса. Еще одна серьезная угроза — мошенничество. Рынок переполнен высококачественными подделками, и без профессиональной экспертизы инвестор легко может стать жертвой обмана. Наконец, существует фундаментальный риск изменения культурных парадигм. Ностальгическая ценность коллекционных экземпляров не гарантирует сохранения интереса у следующих поколений, чьи предпочтения могут переключиться на другие франшизы.