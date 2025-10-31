Пермяк год проработал военным медиком на спецоперации и вернулся домой

Евгений Бормотов осуществлял помощь бойцам непосредственно после получения ранений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач скорой помощи из Пермского края завершил годичную службу в качестве добровольца в зоне проведения СВО и вернулся домой. Евгений Бормотов осуществляет врачебную деятельность в составе бригады скорой медицинской помощи Краснокамска.

«В 2024 году специалист принял решение о прохождении службы в качестве военного медика. Он был зачислен в добровольческое формирование „БАРС-13“ и провел шесть месяцев в зоне ведения боевых действий», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

В 2025 году медик возвратился домой, однако после непродолжительного перерыва вновь отбыл для оказания медицинской помощи военнослужащим. В августе Евгений окончательно вернулся на родину, а впоследствии поделился накопленным опытом с коллегами.

Евгений осуществлял помощь бойцам непосредственно после получения ранений — принимал их на пунктах сбора раненых, проводил стабилизацию состояния и обеспечивал транспортировку в медицинский санитарный батальон. В ходе второй командировки он также занимался административными функциями и осуществлял медицинское сопровождение личного состава всего батальона: оказывал помощь при различных состояниях — от беспокоящих застарелых травм до кашля и болей в животе.