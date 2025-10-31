Связывание учеников и сбор денег на учебники: самые громкие скандалы в школах Перми

В школах Перми за последние годы произошло несколько скандалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние несколько лет в Перми произошло несколько скандалов, связанных со школами и их учениками. В некоторых случаях решение находилось с помощью департамента образования, а иногда в дело вмешивались даже следователи СКР. Некоторые споры остались неразрешенными: например, ученики школы № 21 до сих пор занимаются в гимназии им. С. Дягилева, куда их не хотели пускать. URA.RU вспоминает самые громкие школьные скандалы прошлых лет, которые обсуждал весь город, а иногда и вся страна.

Гимназия имени Дягилева и школа № 21

Спорная ситуация разгорелась между родителями учеников гимназии имени Сергея Дягилева и школы № 21. Школа располагалась в историческом здании, построенном в конце XIX-начале XX веков. В здании обнаружили трещины и власти решили экстренно закрыть школу, а учеников сначала распределили между школами 28 и 61, а позже отправили учиться в гимназию Дягилева.

Из-за уплотнения учащихся гимназия вынуждена была перейти на обучение в две смены. По мнению родителей, из-за этого дети не могли посещать дополнительные занятия. Противостояние между родителями продолжалось какое-то время. Со временем скандал утих, школьники продолжают заниматься в здании гимназии.

Продолжение после рекламы





Лицей № 9

Зимой 2020 года в лицее разгорелся скандал. Один из родителей учеников записал видеообращение, в котором рассказал, что с него требуют 1200 рублей на учебники и линолеум. Отец отказался сдавать деньги, тогда учителя начали травить его сына в лицее.

В ситуацию вмешался департамент образования, комиссия по делам несовершеннолетних и следователи СКР. На время проверки директора лицея отстраняли от работы. В итоге факт сбора денег подтвердился. Также подтвердился и конфликт между классным руководителем и ребенком. Отцу мальчика предложили перевести сына домашнее обучение и обещали путевку в санаторий.





Школа № 114

Инклюзивная школа № 114 не единожды попадала в скандалы. Началось все с того, что родители детей пожаловались, что учительница начальных классов связала мальчикам рукава рубашек, а одному из учеников даже заклеила рот скотчем. Тогда было разбирательство, но педагога не уволили. Некоторые родители предположили, что она сохранила работу из-за того, что директором школы является ее мать.

Позже сообщалось, что эта же учительница напала на одного из учеников в коридоре школы. А другую девочку отправила зимой заниматься физкультурой без теплых штанов. После реакции мамы на такое положение дел, педагог начала буллить ребенка. Также учащиеся проносили в школу перцовые баллончики и распыляли в столовой и коридоре.

Школа № 12

Скандал в школе с углубленным изучением немецкого языка случился в 2023 году. Тогда ветераны СВО возмутились тем, что директор школы не пускает их на занятия «Разговоры о важном». Департамент образования Перми организовал встречу с руководством школы и ветеранами боевых действий. В свою защиту директор школы сообщила, что не намерена вмешивать детей в политику.

На какое-то время конфликт утих, но позже выяснилось, что во время каникул учебное заведение покинули сама директор школы и 11 педагогов. Среди них был и представитель Германии, который принимал у детей экзамен. Его выслали из России.

Школа им. Каменского

Весной 2023 года скандал разгорелся в сылвенской школе имени имени Каменского. Там мальчик опоздал на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, за что учитель и классный руководитель сказала, что он «предатель и ублюдок». Ее речь сняли другие дети, после чего оно распространилось в социальных сетях.