Коми-пермяцкое блюдо с лосятиной удивило гостей фестиваля еды в Москве
Представители из разных регионов показали уникальные блюда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский край показал традиционное коми-пермяцкое блюдо на фестивале «Код регионов» в Москве. Регион представил ляшки-коввдомки с лосятиной и лисичками — традиционное блюдо коми-пермяцкой кухни, которое отражает природное изобилие Урала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Пермского края.
«Пермский край удивил гостей самобытным блюдом с национальным колоритом — ляшками-коввдомками с лосятиной и лисичками. Рецепт воплотил в себе дух уральских традиций: сочная дичь и ароматные лесные грибы создают насыщенный, глубокий вкус, передающий богатство природы и культуру региона. Блюдо готовили повара ресторана коми-пермяцкой кухни „ЧӧскытКерку“», — сказано в telegram-канале ведомства.
Помимо презентации блюда, Пермский край организовал экспозицию с региональной символикой, сувенирной продукцией и предметами быта. Отмечается, что мероприятие собрало делегации 13 регионов России, каждый из которых представил фирменное блюдо со своей историей.
