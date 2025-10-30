Коми-пермяцкое блюдо с лосятиной удивило гостей фестиваля еды в Москве

Представители из разных регионов показали уникальные блюда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский край показал традиционное коми-пермяцкое блюдо на фестивале «Код регионов» в Москве. Регион представил ляшки-коввдомки с лосятиной и лисичками — традиционное блюдо коми-пермяцкой кухни, которое отражает природное изобилие Урала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Пермского края.

«Пермский край удивил гостей самобытным блюдом с национальным колоритом — ляшками-коввдомками с лосятиной и лисичками. Рецепт воплотил в себе дух уральских традиций: сочная дичь и ароматные лесные грибы создают насыщенный, глубокий вкус, передающий богатство природы и культуру региона. Блюдо готовили повара ресторана коми-пермяцкой кухни „ЧӧскытКерку“», — сказано в telegram-канале ведомства.