В Краснокамске отстраненному прокуратурой в суде мэру Быкаризу нашли замену
Игорь Быкариз покинул должность
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В городе Краснокамск Пермского края полномочия главы временно будет исполнять первый заместитель мэра Равиль Петров. К своим обязанностям он приступил с 30 октября.
«Временно исполняющим полномочия главы Краснокамского муниципального округа с 30 октября назначен Равиль Петров, первый замглавы администрации муниципалитета», — пишет краевая газета «Звезда». Источник URA.RU в администрации губернатора Пермского края подтвердил URARU эту информацию.
На текущей неделе прокуратуре удалось добиться в Пермском краевом суде отставки Быкариза. Надзорный орган отмечал, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство и должен покинуть должность с формулировкой «в связи с утратой доверия».
В администрации Краснокамска не согласились с решением апелляции и заявили. В мэрии заявили, что обжалуют его в кассационном суде после ознакомления с мотивированным определением.
