В Краснокамске отстраненному прокуратурой в суде мэру Быкаризу нашли замену

Главой Краснокамска временно назначен вице-мэр Равиль Петров
31 октября 2025 в 12:00
Игорь Быкариз покинул должность

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Краснокамск Пермского края полномочия главы временно будет исполнять первый заместитель мэра Равиль Петров. К своим обязанностям он приступил с 30 октября.

«Временно исполняющим полномочия главы Краснокамского муниципального округа с 30 октября назначен Равиль Петров, первый замглавы администрации муниципалитета», — пишет краевая газета «Звезда». Источник URA.RU в администрации губернатора Пермского края подтвердил URARU эту информацию.

На текущей неделе прокуратуре удалось добиться в Пермском краевом суде отставки Быкариза. Надзорный орган отмечал, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство и должен покинуть должность с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В администрации Краснокамска не согласились с решением апелляции и заявили. В мэрии заявили, что обжалуют его в кассационном суде после ознакомления с мотивированным определением.

