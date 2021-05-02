Пушилин объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН

Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Киев был готов пригласить в Донбасс миротворцев ООН при условии, что они помогли бы зачистить эту территорию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс. Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла из артиллерии по аэропорту в Донбассе. Об этом заявил источник в координационном Центре по прекращению огня в Донбассе.