02 мая 2021

Пушилин объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН

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Митинг посвященный присоединению Крым к России. Сургут, крым наш, флаг днр
Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН. Фото:

Киев был готов пригласить в Донбасс миротворцев ООН при условии, что они помогли бы зачистить эту территорию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс. Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла из артиллерии по аэропорту в Донбассе. Об этом заявил источник в координационном Центре по прекращению огня в Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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