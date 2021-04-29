Украина открыла огонь по аэропорту в Донбассе

Военные вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по району международного аэропорта в окраинах Донецка. Об этом заявил источник в координационном Центре по прекращению огня в Донбассе.
«Украинская армия нанесла удар по окраине Донецка», — приводит telegram-канал Inside Donetsk сообщение источника. Он отметил, что обстрелы происходили вблизи международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.
Источник рассказал, что обстрелы велись с использованием артиллерийского оружия. Его калибр достигал 112 миллиметров.
Ранее войска Украины использовали против Народной милиции ДНР минометы. Калибр оружия составлял 82 миллиметра. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Украина не начнет соблюдать минские соглашения, то в Донбассе может начаться полномасштабная война. По мнению военного эксперта Алексея Подберезкина, в таком сценарии заинтересованы в США, пишет «
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