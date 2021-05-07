Россиян, которые сделали прививку от коронавируса, стоит освобождать от административных штрафов. С таким предложением выступил депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«[Стоит] освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал Жириновский в своем telegram-канале.
По словам политика, в Минздраве предложили вакцинировать пациентов, которых выписали из стационаров. Жириновский назвал эту инициативу правильной идеей.
Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о необходимости наращивать темпы вакцинации в России. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что нынешних темпов производства вакцины достаточно для того, чтобы осенью у россиян появился коллективный иммунитет. Он призвал жителей не медлить с прививкой, передает агентство Nation News. Вакцинироваться граждан призвал и президент Владимир Путин, пишет RT.
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