07 мая 2021

Жириновский предложил освободить россиян от штрафов. Условие

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Освобождать от штрафов следует тех, кто сделал прививку от коронавируса, считает Владимир Жириновский Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россиян, которые сделали прививку от коронавируса, стоит освобождать от административных штрафов. С таким предложением выступил депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«[Стоит] освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

По словам политика, в Минздраве предложили вакцинировать пациентов, которых выписали из стационаров. Жириновский назвал эту инициативу правильной идеей.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о необходимости наращивать темпы вакцинации в России. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что нынешних темпов производства вакцины достаточно для того, чтобы осенью у россиян появился коллективный иммунитет. Он призвал жителей не медлить с прививкой, передает агентство Nation News. Вакцинироваться граждан призвал и президент Владимир Путин, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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