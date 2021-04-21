Онищенко оценил шансы появления коллективного иммунитета в России

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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Геннадий Онищенко отметил важность обращения президента РФ к россиянам с призывом о вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Появление коллективного иммунитета к коронавирусу к осени в России возможно, если сохранится нарастающий темп производства вакцины. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Нам в апреле обещали 19 миллионов доз дать, до августа планируется выйти до 60 миллионов. Если Минпромторг свои обязательства сдержит, то со стороны медицинской системы вопросов организации вакцинации не будет», — приводит слова Онищенко ОТР.

Он отметил, что в России есть персонал и специальное оборудование, чтобы планы по вакцинации населения прошли успешно. Также свою роль должен сыграть призыв президента РФ Владимира Путина о необходимости сделать прививку от COVID-19, подчеркнул Онищенко.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости создания коллективного иммунитета в стране, сообщает RT. При этом зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сказала, что в ближайшее время в России могут отказаться от ограничений по коронавирусу. Тем временем российские медики за 21 апреля выявили 8 271 новый случай заражения коронавирусом, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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