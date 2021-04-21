Путин призвал россиян поставить прививку от коронавируса

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что альтернативой вакцинации является болезнь Фото:

Все россияне должны пройти вакцинацию от коронавируса. Поскольку альтернативой прививке является заражение новой инфекцией с непредсказуемыми для организма последствиями. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил глава государства Владимир Путин.

«У всех граждан РФ должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса», — заявил он. Президент добавил, что только с помощью вакцинации удастся победить инфекцию. Альтернативой же прививке служит заражение вирусом, что может привести к непредсказуемым последствиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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