Роскосмос сообщил, куда упали обломки китайской ракеты

Часть обломков ракеты сгорела в атмосфере, остальная часть упала в океан Фото: Пресс-служба Роскосмоса

При падении обломков китайской ракеты никто не пострадал, так как они упали в Индийский океан. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос.

«В воскресенье, 9 мая 2021 года, объект вошел в атмосферу Земли и, по данным АСПОС ОКП, примерно в 05:30 по московскому времени прекратил существование над акваторией Индийского океана», — говорится в сообщении. При этом часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли, дополняет телеканал 360.

Госкорпорация отслеживала сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B «Чанчжэн-5Б», которую ранее запустил Китай. Ракета-носитель с модулем «Тяньхэ» стартовала с космодрома на китайском острове Хайнань 29 апреля, напоминает RT. После запуска она вышла из-под контроля. Ожидалось, что она может войти в атмосферу и упасть на Землю с 8 по 10 мая.