Роскосмос ответил на угрозу падения китайской ракеты на Землю

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Вес ступени составляет 18 тонн Фото:

Роскосмос отслеживает сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B «Чанчжэн-5Б», которую ранее запустил Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая вывела на орбиту модуль китайской орбитальной станции», — информацию передает агентство ТАСС. Сообщается также, что вес ступени — 18 тонн. Кроме того, объект уже внесли в базу данных Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с модулем «Тяньхэ» стартовала с космодрома на китайском острове Хайнань 29 апреля, приводит данные «Национальная служба новостей». После запуска она вышла из-под контроля. Ожидается, что она может войти в атмосферу и упасть на Землю с 8 по 10 мая. Однако точное место будет определено лишь за несколько часов до события, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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