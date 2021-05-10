10 мая 2021

В РФ появился новый сетевой гигант. Его возглавила экс-глава «Магнита»

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В России объединились две крупных сети Фото:

Новый ретейлер «Восточный союз» появился после слияния сетей-лидеров Сибири и Дальнего Востока. Альянс сразу вошел в топ-10 крупнейших ретейлеров страны. Возглавила компанию экс-глава «Магнита» Ольга Наумова.

«Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла — ГК „Красный Яр“, „Самбери“ и ГК „Слата“ — объединились в холдинг под названием „Восточный союз“. Гендиректором компании стала Ольга Наумова», — передает РБК.

Главная задача холдинга — получение экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач, пояснила Наумова. В течение 2021 года руководители компании хотят выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, наладить собственный импорт. Также «Восточный союз» планирует организацию хабов для магистральных поставок.

Ранее сообщалось, что сетевой гигант с Урала показал рекордную прибыль во время кризиса. «Монетка» заработала 3,9 млрд рублей чистой прибыли. Согласно отчету, в прошлом году выручка компании значительно выросла и составила 120,8 млрд рублей (против 103,9 млрд рублей в 2019 году). Значительный рост показателей предприятия произошел за счет двукратного роста прибыли от продаж и поступлений дивидендов от долевого участия в других организациях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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