Чубайс рассказал, почему ненавидит советскую власть

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Из-за своих взглядов Чубайс часто спорил с отцом Фото:

Спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. По его словам, 100%, что говорили и слышали в СССР, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

«Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, — это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — заявил Чубайс в интервью «Коммерсанту».

Из-за подобных взглядов у него часто случались словесные баталии со старшим братом и отцом, ветераном Великой отечественной войны, политработником и преподавателем марксизма-ленинизма. Но, по словам Чубайса, отец если не гордился им, то уважал его за то, что он пришел к власти.

Анатолий Чубайс при первом президенте Борисе Ельцине работал министром финансов, заместителем правительства РФ и руководителем администрации главы государства. В начале 90-х в составе команды и. о. премьер-министра Егора Гайдара принимал участие в либеральных реформах в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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