В России появился новый праздник

У фармацевтов теперь есть свой праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый праздник появился в России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Речь идет об учреждении нового профессионального праздника — дне фармацевтического работника. Он будет отмечаться 19 мая, уточняется на сайте правительства. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее почти половина россиян заявила, что хочет сделать день космонавтики официальным выходным. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob. «Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%», — рассказали в SuperJob