В России появился новый праздник

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У фармацевтов теперь есть свой праздник Фото:

Новый праздник появился в России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Речь идет об учреждении нового профессионального праздника — дне фармацевтического работника. Он будет отмечаться 19 мая, уточняется на сайте правительства. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее почти половина россиян заявила, что хочет сделать день космонавтики официальным выходным. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob. «Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%», — рассказали в SuperJob

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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