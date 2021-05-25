Производители предупредили об очередном росте цен на рыбу

В РФ возникли проблемы с перевозкой рыбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России вырастут цены на рыбу из-за проблем ее перевозки с Дальнего Востока по России. Причиной тому стали территориальные подразделения Россельхознадзора, которые досматривают рефрижераторы.

Директор по производству компании «Полярная звезда» Антон Востриков рассказал «Коммерсанту» , что сейчас досматривают 90% рефрижераторов, убытки из-за этого составляют 300-400 миллионов рублей в год. По словам управляющего «Доброфлота» Александра Ефремов из-за правил перевозок увеличиваются расходы производителей, что неизбежно ведет к подорожанию рыбы. Он отметил, что потери составляют 4-5% от оптовой цены рыбы.

Ранее Росстат рассказал, что стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Также сообщалось, что в апреле в России сильно подорожали куриные яйца, некоторые овощи и греча. Также выросли цены на сахар и майонез. Последний подорожал более, чем на 50% в годовом выражении. При этом подешевели помидоры, огурцы и апельсины. Кроме того, в России наблюдается рост цен на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы, яйца и молоко, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».