Производители предупредили об очередном росте цен на рыбу

В России вырастут цены на рыбу из-за проблем ее перевозки с Дальнего Востока по России. Причиной тому стали территориальные подразделения Россельхознадзора, которые досматривают рефрижераторы.
Директор по производству компании «Полярная звезда» Антон Востриков рассказал
Ранее Росстат рассказал, что стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Также сообщалось, что в апреле в России сильно подорожали куриные яйца, некоторые овощи и греча. Также выросли цены на сахар и майонез. Последний подорожал более, чем на 50% в годовом выражении. При этом подешевели помидоры, огурцы и апельсины. Кроме того, в России наблюдается рост цен на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы, яйца и молоко, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».
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