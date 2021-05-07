В России выросли цены на три важных товара

В апреле в России сильно подорожали куриные яйца, некоторые овощи и греча. Также выросли цены на сахар и майонез. Последний подорожал более, чем на 50% в годовом выражении. При этом подешевели помидоры, огурцы и апельсины. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В апреле прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свёклу — 20,1%, морковь — 9,6%, капусту белокочанную — 8,5%, картофель — 7,2%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%. На крупу гречневую цены в среднем по России выросли на 2,3%», — следует из отчета, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Специалисты отметили рост цен на сахар (1,9%), майонез (3%), масло подсолнечное (1,4%). Также подорожали бананы (3%), сухофрукты (2,2%), виноград (1,5%). При этом цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины — на 3,7%, груши — на 2,0%, огурцы — на 1,6%.
В годовом выражении все продовольственные товары выросли в цене. Значительнее всего сахар (53%), яйца куриные (27,3%) и масло подсолнечное (26,7%).
Ранее специалисты отметили резкий скачок цен на овощи и мясо. С 27 апреля по 4 мая резко подорожали, в числе прочего, свинина и баранина.
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