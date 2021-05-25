25 мая 2021
24 мая 2021

Главу челябинского поселка поймали на торговле алкоголем. Признание чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, осужденный, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, арестант, клетка, конвой
Полиция готовит передачу административного дела в суд Фото:

На главу поселка Редутово (Челябинская область) Рамилю Кучитарову завели административное дело за подпольную торговлю спиртным и табаком, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Сельская чиновница подтвердила URA.RU факт визита полиции и в ближайшее время предстанет перед судом.

«В полицию поступили данные, что у Кучитаровой можно прямо на дому купить алкоголь — водку и самогон, а также сигареты. Правоохранители организовали „контрольную закупку“, информация подтвердилась. Был оформлен административный протокол, в ближайшее время материалы передадут в суд», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Да, это правда. Они действительно приходили ко мне домой. Но заведено ли дело, сказать не могу. После этого случая мне стало плохо и я попала в больницу, где сейчас и нахожусь», — сказала агентству сама Кучитарова.

В базе данных Чесменского районного суда рассмотрение дела Кучитаровой еще не числится. В районном отделе МВД попросили обратиться за комментариями в региональный главк. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали URA.RU уточнить информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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