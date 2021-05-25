Полиция готовит передачу административного дела в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На главу поселка Редутово (Челябинская область) Рамилю Кучитарову завели административное дело за подпольную торговлю спиртным и табаком, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Сельская чиновница подтвердила URA.RU факт визита полиции и в ближайшее время предстанет перед судом.

«В полицию поступили данные, что у Кучитаровой можно прямо на дому купить алкоголь — водку и самогон, а также сигареты. Правоохранители организовали „контрольную закупку“, информация подтвердилась. Был оформлен административный протокол, в ближайшее время материалы передадут в суд», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Да, это правда. Они действительно приходили ко мне домой. Но заведено ли дело, сказать не могу. После этого случая мне стало плохо и я попала в больницу, где сейчас и нахожусь», — сказала агентству сама Кучитарова.

В базе данных Чесменского районного суда рассмотрение дела Кучитаровой еще не числится. В районном отделе МВД попросили обратиться за комментариями в региональный главк. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали URA.RU уточнить информацию.