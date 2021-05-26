Железная дорога Пермь-Березники проходит через центр тектонической активности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Добрянском районе (Пермский край) может начаться ощутимое землетрясение. Об этом URA.RU рассказали ученые из РАН. За последние несколько лет сейсмическая активность в этом районе увеличилась в десятки раз — приборы регистрируют в месяц по несколько толчков, которые не ощущает человек.

«Наверное, 99% землетрясений происходит в пределах очень компактной зоны размером 10 на 30 км. Это район поселка Таборы (Добрянский район). Через центр этой зоны проходит железная дорога, которая соединяет Пермь с Березниками и Соликамском. Ничего похожего в других местах мы не видели», — рассказал URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения РАН Денис Шулаков.

Сообщается, что в 2014 году в этом районе было зафиксировано одно микроземлетрясение, в 2015 — четыре, в 2016 — четыре, 2017 — шесть, 2018 — пять. В 2019 году ученые зафиксировали уже 27 толчков, в 2020 — 22, а в этом — около десяти. «В сейсмологии есть закон повторяемости. Грубо говоря, на десять слабых землетрясений происходит одно на порядок более сильное. И так по нарастающей», — сказал Шулаков.

Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал URA.RU, что пермякам нужно предпринимать активные действия уже сейчас. Шулаков и Завьялов говорят о необходимости установки дополнительных станций. «Ведь у нас как чаще всего бывает? Вот что-то происходит, и начинают хвататься уже задним числом. А что там было? А как там было? Это же все уже известно было, как же мы прозевали. Если ученые предлагают, надо прислушаться к этому», — сообщил URA.RU Завьялов.

Отмечается, что микроземлетрясения могут так и остаться микроземлетрясениями, а все накопленное напряжение выходит вместе с ними. Также может так случиться, что напряжение не снимается, а только накапливается и все это является свидетельством активного тектонического разлома.

URA.RU попросило пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировать данную информацию. Там сообщили, что в центр оперативной информации не поступали сообщения о каких-либо подземных толчках.