Какие праздники отмечают 31 октября 2025: что можно и нельзя делать

Пятница, 31 октября, в мировом календаре отмечена множеством интересных дат. Этот день связан с нечистью, темной материей, черным морем, городами, книгами и экономией. В России отмечают два профессиональных праздников. Православные верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки, в народе — Луков день. В эту дату родились Хельмут Ньютон, Принцесса Маргарет, Александр Новиков, Линн Берггрен и Фрэнк Айеро. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 31 октября 2025 года

Хэллоуин

Хэллоуин, отмечаемый 31 октября, происходит от кельтского праздника Самайн, знаменовавшего конец урожая и начало зимы. Кельты верили, что в эту ночь духи выходят в мир живых. Чтобы их отпугнуть, люди разжигали костры и надевали маски.

С приходом христианства церковь попыталась вытеснить языческий праздник, установив 1 ноября Днем всех святых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Современный Хэллоуин — это веселый праздник с костюмами нечисти, выпрашиванием сладостей и тыквенными фонарями, который приобрел популярность далеко за пределами своих исторических корней.

Международный день черного моря

Ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря, учрежденный в память о подписании в 1996 году шестью причерноморскими странами (Россией, Болгарией, Румынией, Украиной, Грузией и Турцией) Стратегического плана действий по реабилитации и защите уникальной экосистемы Черного моря.

Этот день призван привлечь внимание к серьезным экологическим проблемам, угрожающим морю:

Загрязнение промышленными и бытовыми отходами

Поступление удобрений с полей через речные артерии

Нефтяное загрязнение от судоходства и портовой деятельности

Чрезмерный вылов рыбы и разрушение донных экосистем

Сохранение этого уникального природного богатства требует совместных усилий всех стран региона Фото: Виталий Страхов © URA.RU

В рамках празднования проводятся научные конференции, просветительские акции и масштабные мероприятия по очистке побережья. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию жителей причерноморских регионов и туристов.

День семи миллиардов

31 октября 2011 года было объявлено ООН символической датой, когда население Земли достигло 7 миллиардов человек. Этот день стал важной демографической вехой, привлекшей внимание к глобальным вызовам, связанным с ростом численности человечества. Выбор даты носил условный характер, поскольку точное определение момента достижения 7 миллиардов невозможно из-за погрешностей статистики в разных странах.

По оценкам экспертов, реальное достижение этого рубежа могло произойти в период с марта 2011 по апрель 2012 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В нескольких странах прошли символические церемонии:

На Филиппинах семимиллиардным человеком была объявлена Даника Мэй Камачо

В Индии этот статус получила новорожденная Наргис Кумар

В России мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском и Калининграде

День семи миллиардов подчеркнул необходимость решения глобальных проблем: обеспечения продовольственной безопасности, доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, защиты окружающей среды.

Международный день хоккейного вратаря

31 октября отмечается Международный день хоккейного вратаря — праздник в честь спортсменов, занимающих одну из ключевых позиций в команде.

Работа голкипера требует исключительной реакции, ловкости и психологической устойчивости. Современная вратарская экипировка весит около 30 кг и включает защиту из высокопрочных материалов, необходимую при скорости шайбы свыше 150 км/ч.

Признание мастерства и смелости вратарей, чья роль является определяющей в хоккее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Важным этапом в эволюции вратарского искусства стал 1959 год, когда Жак Плант после травмы лица впервые использовал в официальном матче защитную маску. Это нововведение стало обязательным к 1973 году.

Среди легенд вратарского искусства:

Владислав Третьяк — лучший хоккеист XX века

Мартин Бродер — рекордсмен по голам среди вратарей НХЛ

Манон Реом — первая женщина в профессиональном мужском клубе

Всемирный день городов

Всемирный день городов отмечается 31 октября по инициативе ООН с 2014 года. Праздник призван привлечь внимание к проблемам урбанизации и устойчивому развитию городской среды.

В этот день по всему миру проходят конференции, форумы и семинары, где эксперты обсуждают пути решения городских проблем Фото: Илья Московец © URA.RU

Быстрый рост городского населения представляет серьезную проблему. Если в начале XX века в городах проживало 13% населения, то к 2050 году этот показатель достигнет 70%. Такие темпы урбанизации создают нагрузку на инфраструктуру, обостряют проблемы экологии и доступного жилья.

День книг для удовольствия

Праздник для всех, кто ценит чтение не только как источник знаний, но и как особое удовольствие отмечается 31 октября — День книг для удовольствия. Чтение дарит нам уникальную возможность — пережить тысячи жизней, побывать в разных мирах и получить эмоциональную поддержку. Для многих книга становится верным другом, помогающим восстановить душевное равновесие. Как говорил писатель Даниэль Пеннак: «Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом».

В этот день предлагается погрузиться в художественный мир Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Особую ценность чтение для удовольствия имело в советское время, когда СССР называли самой читающей страной мира. По данным 1950-х годов, советский гражданин тратил на чтение около 11 часов в неделю — в два раза больше, чем средний европеец или американец. Книги тогда были не просто развлечением, а окном в другой мир, источником духовной свободы.

Сегодня, в эпоху интернета и социальных сетей, чтение художественной литературы остается уникальным способом глубокого погружения в историю и сопричастности к чему-то важному. Проведите этот день с любимой книгой — перечитайте старое произведение или откройте для себя нового автора. Подарите себе удовольствие от медленного, вдумчивого чтения.

День темной материи

Ежегодно 31 октября научное сообщество отмечает День темной материи — своеобразный «научный Хэллоуин», призванный привлечь внимание к одной из величайших загадок Вселенной.

Темная материя, составляющая около 85% материи во Вселенной, не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует со светом, что делает ее невидимой для прямого наблюдения. Ее существование было предсказано в 1920-х годах астрономами Якобусом Каптейном и Яном Оортом, а доказательства получены Верой Рубин и Кентом Фордом в 1970-х годах при изучении скорости вращения галактик.

Сегодня в рамках международных проектов, таких как детектор DarkSide-50 в итальянской лаборатории Гран-Сассо, ученые продолжают поиски частиц темной материи. В День темной материи музеи и планетарии по всему миру проводят лекции, выставки и научные квесты, позволяющие всем желающим прикоснуться к этой фундаментальной научной тайне.

Международный день экономии

31 октября отмечается Международный день экономии, учрежденный ООН в 1989 году. Праздник берет начало с 1924 года, когда на первом международном конгрессе сберегательных банков в Милане представители 29 стран предложили посвятить этот день вопросам разумного использования ресурсов.

В отличие от первоначального названия «Всемирный день сбережений», итальянский профессор Равизза предложил более широкую трактовку — «День экономии», подчеркивая важность бережного отношения не только к финансам, но и к времени, энергии, природным ресурсам.

Бережливость — это осознанный подход к использованию всех видов ресурсов для обеспечения устойчивого будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Особую актуальность праздник приобретает в современном потребительском обществе, где:

Исчерпаемые природные ресурсы стремительно сокращаются

Культура потребления часто преобладает над разумными нуждами

Нерациональное использование благ цивилизации усугубляет экологические проблемы

В таких странах как Германия бережливость возведена в культуру — здесь с детства прививают принципы рационального потребления, энергосбережения и разумного финансового планирования.

Российские праздники 31 октября 2025 года

День работников сизо и тюрем

Ежегодно 31 октября в России отмечается профессиональный праздник работников следственных изоляторов и тюрем. Эта дата была учреждена в 2006 году приказом директора ФСИН России и приурочена к созданию в 1963 году следственных изоляторов как отдельного вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

Профессиональный праздник объединяет более 50 тысяч сотрудников ФСИН различных специальностей Фото: Илья Московец © URA.RU

Традиционно в этот день руководство учреждений ФСИН проводит торжественные мероприятия, где отмечает лучших сотрудников грамотами, благодарностями и премиями. Особое внимание уделяется ветеранам уголовно-исполнительной системы, посвятившим многие годы этой сложной профессии.

Работа в пенитенциарных учреждениях требует от сотрудников особых качеств: психологической устойчивости, стрессоустойчивости, умения действовать в экстремальных ситуациях. Их труд обеспечивает не только изоляцию правонарушителей, но и соблюдение законных прав содержащихся под стражей лиц.

День сурдопереводчика

Ежегодно 31 октября в России отмечается День сурдопереводчика. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всероссийского общества глухих с целью привлечения внимания к проблемам людей с нарушениями слуха и важности работы переводчиков жестового языка.

По статистике, в стране работает всего около 900 специалистов, что составляет примерно три переводчика на тысячу глухих людей. Для сравнения, в Финляндии аналогичный показатель достигает 300 специалистов на тысячу. Такой дефицит создает серьезные трудности для слабослышащих граждан при обращении в государственные учреждения, медицинские организации и судебные инстанции.

Профессия сурдопереводчика в России переживает серьезный кадровый кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правовой статус жестового языка в России был закреплен в 2012 году, когда он получил официальное признание в качестве языка общения. Этот важный шаг позволил установить единые требования к квалификации переводчиков и увеличить объем телевизионных программ с сурдопереводом. Однако проблема доступности услуг сурдоперевода остается острой, особенно в регионах.

В свой профессиональный праздник сурдопереводчики традиционно проводят просветительские мероприятия, мастер-классы и дни открытых дверей в учебных центрах. Эти мероприятия направлены на популяризацию профессии и привлечение новых специалистов в эту социально важную сферу.

Православный праздник 31 октября 2025 года

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

Православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки 31 октября. Святой Лука, уроженец Антиохии Сирийской, принадлежал к числу семидесяти учеников Христа и был сподвижником апостола Павла. Будучи образованным человеком из греческой среды, он по профессии был врачом.

Церковное предание приписывает святому Луке создание первых христианских икон. Фото: Petr Ivanov|wikipedia.org/Общественное достояние

После встречи со Христом Лука полностью посвятил себя проповеди Евангелия. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях и оставался верным спутником даже в самые трудные времена. После мученической кончины первоверховных апостолов Лука продолжил евангельскую проповедь, пройдя с ней Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду, где принял мученическую смерть в городе Фивы.

Главным духовным наследием апостола Луки являются Евангелие и книга Деяний святых апостолов, написанные в Риме около 62-63 годов. Его Евангелие отличается исторической точностью и глубоким богословским содержанием, особое внимание уделяя теме всеобщности спасения и Божьего милосердия. В христианской традиции символом евангелиста Луки является телец, олицетворяющий жертвенное служение Христа.

Народный праздник 31 октября 2025 года

Луков день

В деревнях 31 октября начиналось с торжественной уборки последнего лука с грядок. Этот процесс сопровождался особыми ритуалами. Хозяйки аккуратно заплетали луковицы в косы, которые затем развешивали на чердаках и в сенях для зимнего хранения. Считалось, что лук, убранный в этот день, обладает особой силой и лучше сохраняется.

Центральным событием дня были луковые ярмарки и базары, куда съезжались жители окрестных деревень. Торговля луком сопровождалась шутками и прибаутками: «На Луку торгуй луком — будешь живуч и упруг». Особенно ценились луковицы фиолетового и красного оттенков, хотя считалось, что лук приносит больше здоровья, чем богатства.

В этот день готовили разнообразные блюда с луком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Традиционным угощением были луковицы, фаршированные мясом или грибами. Для их приготовления отбирали крупные луковицы, обваривали кипятком, аккуратно вынимали сердцевину и наполняли подготовленным фаршем, после чего запекали в печи или тушили в горшочках. Подавали также пироги с луковой начинкой, луковые супы и лепешки.

Вечером собирались на семейные ужины, где главным украшением стола становились блюда из лука. Во время трапезы вспоминали апостола Луку, молились о здоровье семьи и благополучии в доме. Существовало поверье, что тот, кто съест в этот день хотя бы немного лука, будет защищен от болезней на весь следующий год.

Народные приметы и наблюдения

Многолетние наблюдения за природой сформировали богатый комплекс примет, связанных с Луковым днем. Погодные предсказания особенно ценились в преддверии зимы. Считалось, что если на Луку снег не выпал, то настоящие морозы наступят не скоро. Мутный месяц предвещал ненастье, а ясный и яркий — устойчивую солнечную погоду.

Поведение животных также служило надежным источником предсказаний. Лошадь, начинающая фыркать, сулила потепление, а если она храпела — это предвещало непогоду. Домашние птицы, хохлящиеся и распушившие перья, указывали на приближение дождя.

Обилие шелухи и многослойность лука указывали на сильные морозы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Особое внимание уделялось кошкам: если животное усердно умывалось, ждали снегопада, а если спало, свернувшись клубком, это предсказывало оттепель. Наблюдали и за насекомыми: появление комаров в конце октября считалось верным признаком мягкой зимы.

Чего нельзя делать 31 октября

Запрещалось ссориться и ругаться — считалось, что злость “прилипнет" к дому на год.

Не оставляли белье на улице после заката — верили, что ночные духи могут впитаться в ткань.

Не давали и не брали в долг — особенно деньги и соль, чтобы не навлечь бедность.

Не рубили деревья и не кололи дрова — природа в этот день отдыхает.

Беременным нельзя было сидеть на пороге — по поверью, это могло навредить ребенку.

Избегали новых знакомств, те могли принести неудачу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

