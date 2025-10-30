Лунный календарь садовода на ноябрь 2025: что можно и нельзя делать

В ноябре нужно успеть укрыть теплолюбивые растения до заморозков Фото: Илья Московец © URA.RU

Ноябрь — самый холодный осенний месяц. В это время нужно успеть подготовить растения и садовый участок к зимовке. Кроме того, можно посадить на зиму некоторые цветы, корнеплоды, огурцы и помидоры. URA.RU подготовило список удачных и неблагоприятных дней для работ в саду и огороде в ноябре.

Фазы Луны в ноябре

1—4 ноября — растущая Луна;

5 ноября — полнолуние;

6—19 ноября — убывающая Луна;

20 ноября — новолуние;

21—30 ноября — растущая Луна.

Что нужно сделать в саду и огороде в ноябре

Санитарная обрезка и побелка стволов у плодовых деревьев — одни из самых важных работ в саду в ноябре, сообщили в Россельхозцентре. В это время нужно успеть удалить сухие, поврежденные и больные ветви. А вот формирующую обрезку специалисты рекомендуют отложить до весны. В это время важно побелить стволы у деревьев, используя специальные составы с добавлением глины и медного купороса. Это нужно, чтобы защитить кору от морозобоин и солнечных ожогов.

Рекомендуется в этом месяце успеть до промерзания почвы провести влагозарядный пролив. Под взрослое дерево нужно вылить 50–80 литров воды, под кустарник — 30–40 литров. Также важно успеть укрыть теплолюбивые растения до первых сильных заморозков.

Работы в саду в первой половине ноября

1 ноября — Луна в Рыбах

В этот день можно пересаживать растения на новые места

Благоприятный период для садовых работ. Можно высаживать многолетние растения, пересаживать культуры на новые места. В этот период нужно полить растения и провести работы по рыхлению грунта. Однако лучше отказаться от обрезки плодовых насаждений и не проводить уборку опавшей листвы в саду.

2 ноября — Луна в Рыбах

Благоприятный период для высадки зеленных культур, посева устойчивых к холодам растений, а также для работ с ягодными кустарниковыми насаждениями. В этот день почву можно рыхлить и удобрять. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять с особой осторожностью.

3 ноября — Луна в Овне

Благоприятный период для работ в саду. Рекомендуется высаживать растения, обрабатывать почву и заготавливать посевной материал. Культуры в этот день важно достаточно полить и внести в почву питательные составы. Следует воздержаться от проведения обрезочных работ, прищипки, прививочных процедур и удаления пасынков.

4 ноября — Луна в Тельце

День подходит для рыхления почвы, окучивания грядок и внесения удобрений. Лучше не проводить обрезку и формирование растений, так как можно их повредить и спровоцировать заболевания. Будьте внимательны при работе с инвентарем.

5 ноября — Луна в Тельце

В фазу полнолуния лучше ограничить воздействие на растения. Высадка рассады и семян в этот период может принести скудный урожай. Обрезка побегов, прищипка верхушек и удаление пасынков также опасны для растений.

Допускается проведение рыхления почвы и окучивания посадок, внесение питательных составов в грунт, удаление сорной растительности. Также можно провести профилактику по защите насаждений от насекомых-вредителей.

6 ноября — Луна в Близнецах

С наступлением убывающей фазы Луны лучше воздержаться от высадки растений. Однако это удачный период для рыхления грунта, окучивания растений, внесения удобрений, а также удаления сорной растительности. В этот день можно продолжить работы, направленные на борьбу с вредителями.

7 ноября — Луна в Близнецах

Сутки благоприятны для посадочных работ и посева корнеплодных культур. Текущий период также считается оптимальным для проведения уборочных работ в саду и заготовки семян.

8 ноября — Луна в Раке

В этот день рекомендуется активно заняться посадкой корнеплодов и выкопкой клубней на хранение. Можно проводить пересадку, санитарную обрезку, прополку и прореживание посевов. Эффективными будут все работы, направленные на борьбу с вредителями и болезнями.

9 ноября — Луна в Раке

Во время работ в саду нужно соблюдать осторожность

Благоприятный момент для обрезки плодовых и декоративных культур. Садоводам следует уделить внимание удалению сорной растительности и прореживанию загущенных посадок. Кроме того, период подходит для внесения питательных составов, полива и профилактической обработки от вредителей.

Однако при выполнении садовых работ необходимо соблюдать повышенную осторожность. В это время корневая система растений очень уязвима и может легко пострадать от механических воздействий.

10 ноября — Луна во Льве

В этот день лучше избегать работ, связанных с корневой системой растений. Рекомендуется провести обрезку, прищипывание, прививки. Хорошее время для подкормки и прореживания загущенных посевов.

11 ноября — Луна во Льве

Рекомендуется заняться сбором корнеплодных культур, заготовкой растений лекарственного назначения. Удачно пройдут обрезки плодовых деревьев, проведение прививочных работ, а также внесение питательных веществ под садово-огородные культуры.

12 ноября — Луна во Льве

Удачно пройдут посадка корнеплодов, картофеля под зиму. Также можно сажать луковичные и бобовые культуры. Подходящий день для формирующей обрезки, борьбы с сорняками и вредителями, внесения корневых подкормок. Полезен умеренный полив.

13 ноября — Луна в Деве

Благоприятный день для проведения обрезки усов у клубники. Можно заняться выкапыванием луковичных культур, прополкой грядок и внесением удобрений в почву.

14 ноября — Луна в Деве

Рекомендуется продолжить работу, начатую накануне. Период благоприятен для проведения санитарной обрезки растений, удаления отмерших частей культур. Можно провести подготовительные работы на грядках перед зимним сезоном, а также составить план посадок на предстоящий садово-огородный период.

Работы в саду во второй половине ноября

В ноябре много благоприятных дней для посадки под зиму

15 ноября — Луна в Весах

В этот день рекомендуется заняться посадками корнеплодов, а также выкапывать цветочные луковицы и клубни для закладки на зимнее хранение. Удачно пройдут прополка грядок, вспашка участка и профилактическое опрыскивание сада от вредителей.

16 ноября — Луна в Весах

Рекомендуется провести работы с надземной частью растений. К примеру, удачно пройдет санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников. Можно сделать прививку плодовых культур. От работы с почвой лучше воздержаться.

17 ноября — Луна в Весах

Один из самых продуктивных дней для садовых работ. В это время следует продолжить обрезку и прививку растений, начатую накануне. Займитесь прополкой сорняков, обработкой участка от вредителей и болезней. Удачными будут посадки культур, формирующих съедобные корнеплоды.

18 ноября — Луна в Скорпионе

Лучше не заниматься рубкой деревьев и не проводить глубокую перекопку почвы. В этот день хорошо пройдут посадки растений, внесение органических и минеральных удобрений, подкормка культур. Желательно не переувлажнять почву.

19 ноября — Луна в Скорпионе

В последний день перед новолунием следует быть осторожными с посадкой, посевом и активными земляными работами. Используемые в это время семена могут не дать всходов. Рекомендуется провести санитарную обрезку деревьев и кустарников. С большой вероятностью быстро заживут места удаленных поврежденных, больных и засохших веток.

20 ноября — Луна в Стрельце

В это время лучше отдохнуть от садово-огородных дел. Посев, посадка, прививки и рыхление земли могут травмировать корневую систему растений. Можно лишь удалять сорняки и убирать засохшие растения с территории сада.

21 ноября — Луна в Стрельце

В этот день начинает расти фаза Луны, поэтому удачными будут посадка, пересадка и посев листовых овощей, зелени, бахчевых и плодовых культур. Также можно высаживать кустарники и деревья. Благоприятно на почву повлияет минеральная подкормка, а на растения — полив.

22 ноября — Луна в Стрельце

Удачными будут посадки, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, декоративных цветов, газонных и лекарственных трав. В это время рыхлите почву, уберите сорняки, внесите минеральные удобрения в почву. Все эти работы благотворно повлияют на будущий урожай.

23 ноября — Луна в Козероге

На растущей Луне рекомендуется обильно полить растения, так как в это время почва активно поглощает влагу. Можно собирать надземные плоды и завершать работы по подготовке сада к зиме.

24 ноября — Луна в Козероге

В этот период можно заниматься высадкой рассады или пересаживать растения. Благоприятный период для прививок кустарникам и деревьям. Также можно поливать и вносить подкормки под плодовые растения. Рекомендуется пасынкование и обрезка верхушек для правильного развития культур.

25 ноября — Луна в Водолее

Благоприятное время для сбора урожая надземных плодов и корнеплодов лекарственных растений. Можно активно заниматься посадкой, пересадкой и обработкой почвы.

26 ноября — Луна в Водолее

Можно проводить разные садовые работы. Наиболее удачно пройдут сбор корнеплодов, заготовка семян, нарезка черенков для размножения. Рекомендуется посадка и пересадка растений, внесение удобрений и стрижка газона.

27 ноября — Луна в Рыбах

Этот день неблагоприятен для садово-огородных работ. Лучше заняться планированием будущих посадок или отдохнуть.

28 ноября — Луна в Рыбах

Рекомендуется заняться пересаживанием растений. В почву полезно внести питательные и минеральные удобрения. Также можно обрезать побеги, заготавливать черенки, укоренять усы садовой земляники.

29 ноября — Луна в Рыбах

Хороший день для садовых работ, особенно для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Растения могут болезненно отреагировать на обрезки, поэтому от этих работ лучше отказаться. Это удачное время для сбора урожая корнеплодов, зелени и лекарственных трав.

30 ноября — Луна в Овне