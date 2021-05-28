Минобороны засекретило доходы заместителей Шойгу

Сведения о доходах заместителей Шойгу исчезли из деклараций за прошлые годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны России не будет публиковать декларации о доходах заместителей министра Сергея Шойгу. В ведомстве это объяснили новым законом о госзащите силовиков.

«Минобороны решило не публиковать декларации о доходах заместителей Сергея Шойгу. Сведения об их доходах пропали и из деклараций за предыдущие годы», — сообщает telegram-канал РБК. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее президент РФ Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Чуть позже Госдума во втором чтении приняла закон об уголовной ответственности за разглашение персональных данных силовиков.