Минобороны засекретило доходы заместителей Шойгу

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий, шойгу сергей
Сведения о доходах заместителей Шойгу исчезли из деклараций за прошлые годы Фото:

Минобороны России не будет публиковать декларации о доходах заместителей министра Сергея Шойгу. В ведомстве это объяснили новым законом о госзащите силовиков.

«Минобороны решило не публиковать декларации о доходах заместителей Сергея Шойгу. Сведения об их доходах пропали и из деклараций за предыдущие годы», — сообщает telegram-канал РБК. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее президент РФ Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Чуть позже Госдума во втором чтении приняла закон об уголовной ответственности за разглашение персональных данных силовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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