В России введут сроки за разглашение личных данных силовиков

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Максимальное наказание может составить до двух лет ограничения свободы Фото:

За разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, может грозить до двух лет ограничения свободы. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

«Несанкционированное опубликование персональных данных сотрудников правоохранительных органов стало широко использоваться в соцсетях и мессенджерах», — отмечается в пояснительной записке. На сайте Госдумы уточняется, что наказанием могут стать обязательные работы на срок до 480 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Одновременно предлагается расширить перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны. Список дополнят обман, шантаж и принуждение.

Ранее президент РФ Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Позже в Госдуму был внесен проект об отождествлении статуса медработников и силовиков в правовой сфере, пишут «Известия». Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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