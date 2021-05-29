29 мая 2021

Футбольный клуб Абрамовича стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

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Клипарт. Магнитогорск, футбол, спорт, футбольный мяч, спортивное поле
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Фото:

Футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Абрамович во второй раз завоевал главный европейский трофей.

Футболисты «Челси» стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Встреча состоялась в Португалии на стадионе «Драгау». Решающий гол на 42-й минуте забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Для «Челси» это вторая победа в финале Лиги чемпионов. В 2012 году клуб Абрамовича уже завоевывал кубок. Тогда футболисты обыграли «Баварию» в серии пенальти.

Ранее также сообщалось, что финальный матч Лиги чемпионов по футболу сезона 2020/2021 пройдет в Португалии. Перенос финала из турецкого Стамбула в Порту связан с тем, что Великобритания внесла Турцию в «красный список» стран с высоким уровнем распространения коронавируса, из-за чего английские болельщики не смогли бы посетить матч, в котором сыграют клубы английской Премьер-лиги (АПЛ), передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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