В МВД назвали срок запуска новой системы слежки за водителями

Новая система для розыска угнанных автомобилей «Паутина» заработает на территории России до конца текущего года. Об этом заявили специалисты МВД.
«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) „Паутина“ в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — передает информацию МВД ТАСС. Отмечается, что сейчас проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.
Ранее сообщалось, что новая программа способна отслеживать машины, скрывшиеся с места ДТП, а также угнанные авто, пишет RT. Система дает дорожной полиции возможность работать в одном поле. Используя один и тот же софт, ГИБДД всех регионов будут связаны между собой и смогут мониторить машины по всей стране.
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