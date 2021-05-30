30 мая 2021

В МВД назвали срок запуска новой системы слежки за водителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, автомобили, транспорт, движение, проспект ленина, дорога
Сотрудники МВД работают над запуском новой системы «Паутина» Фото:

Новая система для розыска угнанных автомобилей «Паутина» заработает на территории России до конца текущего года. Об этом заявили специалисты МВД.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) „Паутина“ в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — передает информацию МВД ТАСС. Отмечается, что сейчас проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Ранее сообщалось, что новая программа способна отслеживать машины, скрывшиеся с места ДТП, а также угнанные авто, пишет RT. Система дает дорожной полиции возможность работать в одном поле. Используя один и тот же софт, ГИБДД всех регионов будут связаны между собой и смогут мониторить машины по всей стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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