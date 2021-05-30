В МВД назвали срок запуска новой системы слежки за водителями

Сотрудники МВД работают над запуском новой системы «Паутина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая система для розыска угнанных автомобилей «Паутина» заработает на территории России до конца текущего года. Об этом заявили специалисты МВД.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) „Паутина“ в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — передает информацию МВД ТАСС. Отмечается, что сейчас проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Ранее сообщалось, что новая программа способна отслеживать машины, скрывшиеся с места ДТП, а также угнанные авто, пишет RT. Система дает дорожной полиции возможность работать в одном поле. Используя один и тот же софт, ГИБДД всех регионов будут связаны между собой и смогут мониторить машины по всей стране.