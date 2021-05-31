Миллиардер ответил Белоусову на слова о «нахлобучивании» власти

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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., лисин владимир
Владимир Лисин считает, что власти не учитывают налоговых отчислений Фото:

Власти РФ не учитывают налоговых отчислений и инвестиций в экономику, которые осуществляют металлургические компании. Такой ответ на слова вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании власти» металлургами дал председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин.

«Они [власть — прим.ред.] игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций в металлургии», — сообщил Лисин на пресс-подходе по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Он пройдет 2—5 июня 2021 года.

Ранее вице-премьер Белоусов заявил, что металлургическая отрасль во время пандемии подняла цены на внутреннем рынке в соответствие с мировыми темпами роста. В результате подсчетов выяснилось, что металлурги, по словам замглавы кабмина, «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Как заявил Белоусов, возвращать эти деньги будут с помощью налогов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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