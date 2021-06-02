Аналитик объяснила, как кризис повлиял на права дольщиков

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Виды города. Когалым, многоэтажный дом, новостройки, недвижимость, многоэтажки, жилые дома
Застройщик вправе переносить сроки сдачи дома, но должен заранее предупредить дольщиков Фото:

В период пандемии коронавируса отсрочка сдачи квартиры из-за приостановки стройки была приравнена к форс-мажору. Однако если застройщик не предупредил о переносе сроков сдачи объекта, участник долевого строительства вправе обратиться в суд, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт заявила, что до введения связанных с COVID-19 ограничений интересы и права дольщиков были защищены законом. Но в период кризиса отсрочка сдачи многоквартирного дома стала уважительной причиной. «При таком раскладе клиент не может предъявить претензии в судебном порядке, поскольку у застройщика есть объективные причины на задержку», — сказала Радченко News.ru.

По ее словам, застройщик должен за три месяца предупредить дольщиков о переносе сроков сдачи объекта. В противном случае, можно обратиться в суд. «Сроки могут переноситься несколько раз, пока покупатель будет на это соглашаться и не отсудит себе компенсацию», — заключила глава Международной академии ипотеки и недвижимости.

Ранее в России были введены эскроу-счета, чтобы избежать махинаций на рынке строительства. Теперь деньги дольщиков хранятся в банке и передаются застройщику только после выполнения всех обязательств. Также Госдума приняла новый законопроект, лишающий дольщиков права не принимать от застройщика квартиры с недостатками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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