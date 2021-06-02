По словам жительницы города, свалка образовалась по вине сотрудников местного предприятия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) сотрудники местного предприятия выбрасывали мусор на территорию бора, из-за чего там образовалась свалка. Об этом местная жительница 3 июня рассказала в соцсетях.

«В бору рядом с домом на улице Ломоносова, 26 свалка. Предприятие „Джемир“ выбрасывает свой строительный мусор, и не только прямо в лес, и это происходит уже давно», — рассказала жительница в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)». По ее словам, мусор выбрасывали охранники предприятия.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Шадринска. «Сегодня специалист АТИ [административно-технической инспекции] выехал на место. Виновных установили. Сделали предостережение о недопустимости несанкционированной свалки», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что руководство предприятия дало гарантию того, что ликвидирует свалку в ближайшее время.

В мае стало известно про несанкционированную свалку, которая образовалась за поселком Введенское Кетовского района. Позже администрация сельсовета обязалась убрать свалку.

Свалку обнаружила местная жительница Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)»