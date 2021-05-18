Курганцы, не зная куда везти мусор, вывозят его на незаконную свалку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недалеко от Кургана за поселком Введенское (Кетовский район) с каждым днем увеличивается несанкционированная свалка. Местные жители уверены, что люди вынуждены свозить туда отходы. Об этом URA.RU рассказали курганцы на условиях анонимности.

«Люди наводят порядок на участках — убирают сухостой, траву. Кто-то избавляется от старой мебели. Сейчас действует запрет на сжигание. Куда это все девать? На полигоны, насколько нам известно, мусор от физлиц не принимают. Сюда вывозят как жители поселка, так и жители Кургана», — пояснил URA.RU местный житель.

Другой курганец добавил, что свалка располагается здесь уже давно. Власти периодически очищали территорию от мусора, но люди снова свозили отходы.

По словам журналиста URA.RU, выехавшего на место скопления мусора, свалка растянулась на десятки метров вдоль грунтовой дороги. Среди размещенных отходов — старые окна, строительный мусор, ветки и палки. Некоторые отходы лежат в мешках.

На МУП «Шуховский полигон» URA.RU рассказали, что отходы от физлиц принимают. На предприятие, которое располагается в 35 километрах от поселка Введенское, бытовые отходы можно сдать по стоимости 411 рублей за тонну.

Обновлено в 15:58: В пресс-службе областного правительства URA.RU прокомментировали, что растительные отходы, собранные на придомовой территории, жители могут складывать на контейнерных площадках. Регоператор обязан их вывести. Ликвидация несанкционированной свалки — обязанность сельсовета, на территории которого она размещена.