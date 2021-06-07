В одной из московских больниц 7 июня скончался народный артист и режиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов.
«Режиссер фильмов „Летаргия“, „Голова классика“ и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия — Надежда, она борется за жизнь в реанимации», — написал он на своей странице в соцсети Facebook. Лонскому было 80 лет.
Лонской
В 2010 году режиссер выразил несогласие с деятельностью коллеги — режиссера Никиты Михалкова, который на тот момент находился на посту председателя Союза кинематографистов России. В 2014 году вместе с рядом деятелей культуры выразил несогласие с действиями властей России в Крыму, сообщает «
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