Режиссеру было 80 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из московских больниц 7 июня скончался народный артист и режиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов.

«Режиссер фильмов „Летаргия“, „Голова классика“ и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия — Надежда, она борется за жизнь в реанимации», — написал он на своей странице в соцсети Facebook. Лонскому было 80 лет.

Лонской окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1970 году, пишет Pravda.ru. Он снимал сюжеты для «Ералаша», после чего стал режиссером 13 фильмов. Самые известные киноленты — «В лазоревой степи», «Небо со мной», «Белый ворон», «Полевая гвардия Мозжухина», «Свой крест», напоминает сайт MK.RU .

В 2010 году режиссер выразил несогласие с деятельностью коллеги — режиссера Никиты Михалкова, который на тот момент находился на посту председателя Союза кинематографистов России. В 2014 году вместе с рядом деятелей культуры выразил несогласие с действиями властей России в Крыму, сообщает « Царьград» .