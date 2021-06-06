Челябинская область вошла в топ-3 самых разбойных регионов РФ

Челябинская область, наряду с Тывой и Карелией, портит российскую статистику грабежей и разбоев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла третье место в рейтинге российских регионов, жители которых имеют максимальные шансы стать жертвой грабежа или разбоя. К такому выводу пришли в Генпрокуратуре РФ.

«Жители республик Тыва (29,6), Карелия (21,2) и Челябинской области (18,2) в текущем году были наиболее подвержены таким посягательствам (грабежам и разбоям — ред.) в расчете на 100 тыс. населения. Большинство грабежей (8,1 тысячи) и разбоев (866) совершены в общественных местах, в том числе на улицах 3,5 тысячи», — говорится в изданном надзорным ведомством аналитическом сборнике «Состояние преступности в России за январь—апрель 2021 года».

Отмечается, что в целом по РФ число грабителей и разбойников становится все меньше. «В стране продолжают снижаться грабежи (-23,4%; 10,6 тысячи) и разбои (-19,2%; 1,5 тысячи)», — замечают аналитики генпрокуратуры.

При этом Челябинская область лидирует в рейтинге субъектов РФ, где за то же время снизился прирост преступности в целом. Всего в России за январь—апрель 2021 года выявлено 679,8 тысячи преступлений. При этом отмечавшаяся по итогам первого квартала 2021 года тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений (-1,8%) сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1%).