В Минстрое РФ нашли способ сэкономить на программе капремонта

Техническая экспертиза состояния многоквартирных домов перед капитальном ремонтом поможет снизить затраты на его проведение. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
«Зачем менять крышу, тратить на это деньги, если она хорошая. Я думаю, что нам легче будет произвести техническую экспертизу, это не такие большие деньги», — цитирует ТАСС Егорова. Он отметил, что капитальный ремонт требуется проводить исходя из экспертизы состояния основных элементов, а не по плановым показателям. Уточняется, что сейчас в России программы капитального ремонта в регионах составляются исходя из визуального осмотра или году постройки.
Ранее исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в России Анна Мамонова назвала новые тарифы на капитальный ремонт. В среднем цены выросли на 6%, передает «
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