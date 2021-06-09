В Минстрое РФ нашли способ сэкономить на программе капремонта

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Замминистра строительства Максим Егоров заявил, что перед капремонтом жилых домов, требуется проводить экспертизу Фото:

Техническая экспертиза состояния многоквартирных домов перед капитальном ремонтом поможет снизить затраты на его проведение. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

«Зачем менять крышу, тратить на это деньги, если она хорошая. Я думаю, что нам легче будет произвести техническую экспертизу, это не такие большие деньги», — цитирует ТАСС Егорова. Он отметил, что капитальный ремонт требуется проводить исходя из экспертизы состояния основных элементов, а не по плановым показателям. Уточняется, что сейчас в России программы капитального ремонта в регионах составляются исходя из визуального осмотра или году постройки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в России Анна Мамонова назвала новые тарифы на капитальный ремонт. В среднем цены выросли на 6%, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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