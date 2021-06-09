В Минстрое РФ нашли способ сэкономить на программе капремонта

Замминистра строительства Максим Егоров заявил, что перед капремонтом жилых домов, требуется проводить экспертизу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Техническая экспертиза состояния многоквартирных домов перед капитальном ремонтом поможет снизить затраты на его проведение. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

«Зачем менять крышу, тратить на это деньги, если она хорошая. Я думаю, что нам легче будет произвести техническую экспертизу, это не такие большие деньги», — цитирует ТАСС Егорова. Он отметил, что капитальный ремонт требуется проводить исходя из экспертизы состояния основных элементов, а не по плановым показателям. Уточняется, что сейчас в России программы капитального ремонта в регионах составляются исходя из визуального осмотра или году постройки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в России Анна Мамонова назвала новые тарифы на капитальный ремонт. В среднем цены выросли на 6%, передает « Царьград» .