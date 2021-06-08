В поликлинике Кургана не оказалось средства от энцефалита

Не во всех поликлиниках Кургана есть иммуноглобулин от энцефалита Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницу Кургана после укуса энцефалитным клещом отправили в поликлинику, где не оказалось иммуноглобулина. При этом от срока его введения зависит течение болезни, которая может вызвать серьезные осложнения. Об этом женщина рассказала URA.RU на условиях анонимности.

После обнаружения на себе клеща пенсионерка сдала его в государственную лабораторию, где паразита проверили на энцефалит. «Анализ оказался положительным. Когда я приехала за результатом, мне сказали, что нужно срочно ехать в поликлинику по месту жительства, чтобы там поставили иммуноглобулин», — пояснила женщина.

В поликлинике №1 по месту жительства в микрорайоне Энергетики в регистратуре пенсионерке ответили, что нужно не к ним обращаться. «Я удивилась, потому что в лаборатории несколько раз повторили, что в поликлинике все сделают. Был уже почти конец рабочего дня, около 16 часов. Время шло. Они кому-то звонили, куда-то ходили. Потом отправили в травмпункт. Снова пришлось тратить время на дорогу», — рассказала жительница Кургана. В травмпункте женщину приняли и поставили укол, но при этом акцентировали, что обращаться нужно было в поликлинику.

В департаменте здравоохранения URA.RU прокомментировали, что пациенты, которые находятся на обслуживании в филиале по адресу ул. Краснодонская, 15 получают иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита в филиале по ул. Невежина, 5. Оба филиала относятся к поликлинике № 1. «В ГБУ „Курганская поликлиника №1“ в достаточном количестве имеется человеческий иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита. В филиалах поликлиники иммуноглобулин ставится в рабочие часы, круглосуточно введение иммуноглобулина осуществляется в травмпункте», — отметили в депздраве.