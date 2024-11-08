08 ноября 2024

ЦБ заявил о снижении роста экономики России

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В октябре снижение входящих платежей наблюдалось особенно в отраслях внешнего спроса
В октябре снижение входящих платежей наблюдалось особенно в отраслях внешнего спроса Фото:

Рост экономической активности в России замедлился в октябре, следует из материалов «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Новый выпуск опубликован на сайте Центробанка РФ.

«В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%», — сообщается в документе. 

Во всех основных группах отраслей зафиксировано уменьшение объема входящих платежей, причем наиболее значительное падение произошло в отраслях, зависимых от внешнего спроса. В секторах, ориентированных на потребительский спрос, был зафиксирован рост на 1,1% по сравнению со средним показателем третьего квартала.

В сферах, связанных с инвестиционным спросом, Центральный банк отметил снижение поступлений на 2,1%. В докладе регулятора подчеркивается, что отрицательное влияние на динамику финансовых потоков в данной отрасли оказали строительство инженерных сооружений и специализированные строительные работы.

Ранее Центробанк допустил повышение ключевой ставки до 23%. Такие меры рассматриваются из-за продолжающегося роста инфляции, подчеркнул регулятор.

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Рост экономической активности в России замедлился в октябре, следует из материалов «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Новый выпуск опубликован на сайте Центробанка РФ. «В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%», — сообщается в документе.  Во всех основных группах отраслей зафиксировано уменьшение объема входящих платежей, причем наиболее значительное падение произошло в отраслях, зависимых от внешнего спроса. В секторах, ориентированных на потребительский спрос, был зафиксирован рост на 1,1% по сравнению со средним показателем третьего квартала. В сферах, связанных с инвестиционным спросом, Центральный банк отметил снижение поступлений на 2,1%. В докладе регулятора подчеркивается, что отрицательное влияние на динамику финансовых потоков в данной отрасли оказали строительство инженерных сооружений и специализированные строительные работы. Ранее Центробанк допустил повышение ключевой ставки до 23%. Такие меры рассматриваются из-за продолжающегося роста инфляции, подчеркнул регулятор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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