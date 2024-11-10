Захарова призвала отдать должное Трампу, который назвал США больным

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за его реалистичную оценку Соединенных Штатов как «больного общества». Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больное, он так и сказал», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она также сослалась на изменения в слогане Трампа с «давайте сделаем Америку великой снова» на «давайте сделаем Америку здоровой снова».
Захарова подчеркнула, что в истории российско-американских отношений были успешные моменты сотрудничества. Однако в настоящее время наблюдается рост русофобии в американском обществе, заключила представитель МИД.
Дональд Трамп ранее ответил на обвинения в том, что он является «другом России». В интервью журналисту Такеру Карлсону он назвал таких людей «больными», передает «Национальная служба новостей».
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