ЕС утвердил дату переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз

AFP: переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии стартуют 25 июня
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Переговоры о вступлении двух стран начнутся 25 июня, пишут СМИ
Переговоры о вступлении двух стран начнутся 25 июня, пишут СМИ Фото:

Переговоры по вступлению Молдавии и Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

«Все члены ЕС, 27 стран, утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество. Планируется, что они стартуют 25 июня», — сообщило агентство на своей странице в соцсети X. Отмечается, что такая дата была согласована на встрече в Люксембурге. На ней присутствовали министры финансов ЕС.

До этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении в союз. Страна уже обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны.

Украина давно, как и Молдавия, просится в ЕС. Российский президент Владимир Путин отмечал, что РФ никогда не была против, чтобы Киев вступил в союз. По его словам, членство в нем не представляет никакой военной угрозы для РФ.

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Переговоры по вступлению Молдавии и Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники. «Все члены ЕС, 27 стран, утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество. Планируется, что они стартуют 25 июня», — сообщило агентство на своей странице в соцсети X. Отмечается, что такая дата была согласована на встрече в Люксембурге. На ней присутствовали министры финансов ЕС. До этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении в союз. Страна уже обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны. Украина давно, как и Молдавия, просится в ЕС. Российский президент Владимир Путин отмечал, что РФ никогда не была против, чтобы Киев вступил в союз. По его словам, членство в нем не представляет никакой военной угрозы для РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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