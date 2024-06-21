Задержан бывший президент АФК «Система» Новицкий

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Продление меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, дубинка, спецсредства, наручники
Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела Фото:

Бывший руководитель АФК «Система» Евгений Новицкий задержан по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах.

«Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме», — сообщили ТАСС в органах. Там добавили, что перед этим был проведен осмотр жилища. Кроме того, задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера, отметил источник.

Новицкий был на посту президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, до 2013 он также находился в совете директоров компании. После он занял пост заместителя гендиректора «Фосагро». После введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности.

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Бывший руководитель АФК «Система» Евгений Новицкий задержан по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме», — сообщили ТАСС в органах. Там добавили, что перед этим был проведен осмотр жилища. Кроме того, задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера, отметил источник. Новицкий был на посту президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, до 2013 он также находился в совете директоров компании. После он занял пост заместителя гендиректора «Фосагро». После введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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