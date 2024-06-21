Задержан бывший президент АФК «Система» Новицкий

21 июня 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель АФК «Система» Евгений Новицкий задержан по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме», — сообщили ТАСС в органах. Там добавили, что перед этим был проведен осмотр жилища. Кроме того, задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера, отметил источник. Новицкий был на посту президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, до 2013 он также находился в совете директоров компании. После он занял пост заместителя гендиректора «Фосагро». После введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель АФК «Система» Евгений Новицкий задержан по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме», — сообщили ТАСС в органах. Там добавили, что перед этим был проведен осмотр жилища. Кроме того, задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера, отметил источник. Новицкий был на посту президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, до 2013 он также находился в совете директоров компании. После он занял пост заместителя гендиректора «Фосагро». После введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности.