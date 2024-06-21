Песков: Россия пойдет до конца в достижении целей СВО

21 июня 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

РФ достигнет всех целей спецоперации, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия достигнет все цели спецоперации, в этом деле РФ пойдет до конца. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. У Пескова попросили прокомментировать слова лидера РФ Владимира Путина, что в спецоперации не нужно бояться идти до конца. Пресс-секретарь заявил: «Естественно, [идти до конца] в достижении целей РФ». Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. До этого Путин заявил, что страны Запада постоянно повышают градус эскалации ситуации на Украине. Таким образом они пытаются напугать РФ. Однако страна будет идти до конца для достижения своих целей. Этого не стоит бояться, отметил Путин, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия достигнет все цели спецоперации, в этом деле РФ пойдет до конца. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. У Пескова попросили прокомментировать слова лидера РФ Владимира Путина, что в спецоперации не нужно бояться идти до конца. Пресс-секретарь заявил: «Естественно, [идти до конца] в достижении целей РФ». Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. До этого Путин заявил, что страны Запада постоянно повышают градус эскалации ситуации на Украине. Таким образом они пытаются напугать РФ. Однако страна будет идти до конца для достижения своих целей. Этого не стоит бояться, отметил Путин, передает «Национальная служба новостей».