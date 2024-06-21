В Херсоне произошла вспышка холеры среди военных ВСУ и гражданских

Российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. При этом есть и погибшие, в том числе и украинские военные.
«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сказал представитель подполья в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что власти Киева боятся афишировать информацию, поэтому выдают холеру за брюшной тиф. Предварительно, источником заболевания называют воду.
До этого в подполье говорили о вспышке тифа в Херсоне. Первые признаки начали проявляться еще в начале июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.