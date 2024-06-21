В Херсоне произошла вспышка холеры среди военных ВСУ и гражданских

Подполье в Херсоне: более ста человек госпитализированы с холерой, включая ВСУ
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Холера затрагивает и украинских военных, отмечают в пророссийском подполье Фото:
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Российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. При этом есть и погибшие, в том числе и украинские военные.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сказал представитель подполья в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что власти Киева боятся афишировать информацию, поэтому выдают холеру за брюшной тиф. Предварительно, источником заболевания называют воду.

До этого в подполье говорили о вспышке тифа в Херсоне. Первые признаки начали проявляться еще в начале июня.

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Российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. При этом есть и погибшие, в том числе и украинские военные. «В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сказал представитель подполья в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что власти Киева боятся афишировать информацию, поэтому выдают холеру за брюшной тиф. Предварительно, источником заболевания называют воду. До этого в подполье говорили о вспышке тифа в Херсоне. Первые признаки начали проявляться еще в начале июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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