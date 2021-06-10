10 июня 2021

В Ростовской области вспыхнул автобус с людьми. Видео

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный рукав, пожарный расчет
Прокуратура организовала проверку Фото:

Пассажирский автобус загорелся в районе семи часов утра 11 июня в Ростове-на-Дону. В транспортном средстве находились люди, ехавшие на работу.

«Автобус, следующий по маршруту №10, горел на улице Оганова. Все пассажиры успели спастись», — приводит сведения «Пятый канал».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в борьбе с огнем были задействованы восемь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через несколько минут.

Очевидцы происшествия рассказали, что это не первый подобный случай. Пожары в общественном транспорте в Ростове-на-Дону были зафиксированы 15 и 26 мая. Причины: короткое замыкание и неисправность моторного отсека. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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