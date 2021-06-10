Пассажирский автобус загорелся в районе семи часов утра 11 июня в Ростове-на-Дону. В транспортном средстве находились люди, ехавшие на работу.
«Автобус, следующий по маршруту №10, горел на улице Оганова. Все пассажиры успели спастись», — приводит сведения «Пятый канал».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в борьбе с огнем были задействованы восемь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через несколько минут.
Очевидцы происшествия рассказали, что это не первый подобный случай. Пожары в общественном транспорте в Ростове-на-Дону были зафиксированы 15 и 26 мая. Причины: короткое замыкание и неисправность моторного отсека. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
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