Киберэксперт объяснил, как стать «невидимкой» для мошенников

Россиянам необходимо использовать для регистрации в соцсетях специальный адрес электронной почты, который еще нигде не был «засвечен». Об этом заявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
«Если нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была „засвечена“ и больше нигде не используется. Не надо „светить“ настоящий адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются», — цитирует эксперта «Радио Sputnik».
Он пояснил, что почта может быть ключом ко всем аккаунтам, так как практически везде есть кнопка «вспомнить пароль». С ее помощью на почту приходит специальное сообщение, с помощью которого можно изменить пароль. Если же мошенники не знают адрес для взлома, «им некуда прицелиться», отметил Ющук.
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