11 июня 2021

Киберэксперт объяснил, как стать «невидимкой» для мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, макбук, электронная почта, mac os
Евгений Ющук раскрыл, как защитить социальные сети от взлома Фото:

Россиянам необходимо использовать для регистрации в соцсетях специальный адрес электронной почты, который еще нигде не был «засвечен». Об этом заявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

«Если нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была „засвечена“ и больше нигде не используется. Не надо „светить“ настоящий адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются», — цитирует эксперта «Радио Sputnik».

Он пояснил, что почта может быть ключом ко всем аккаунтам, так как практически везде есть кнопка «вспомнить пароль». С ее помощью на почту приходит специальное сообщение, с помощью которого можно изменить пароль. Если же мошенники не знают адрес для взлома, «им некуда прицелиться», отметил Ющук.

Ранее читательница сообщила URA.RU, что в Instagram появился новый вид мошенничества с помощью видео сторис. А банковские аналитики рассказали, по каким дням телефонные мошенники проявляют наибольшую и наименьшую активность, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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