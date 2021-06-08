В России появился новый вид мошенничества в Instagram

Злоумышленники стали записывать реалистичные видео в сторис Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Instagram появился новый вид мошенничества с помощью видео сторис. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Мне в директ написал человек, с которым я неделю назад общалась по мероприятию и переводила деньги. Я очень удивилась. Та сообщила, что с ее ребенком произошло несчастье и нужно перевести деньги. Она мне выслала сторис, в которых был номер счета. Меня очень удивил момент с видео. Она будто находится в больнице, около кабинета реанимации, плачет», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, имя ребенка, указанное в сторис, совпадало с реальным именем дочери владелицы страницы.

Читательница URA.RU решила попробовать перевести деньги, но при операции не было указано имя якобы попавшей в трудную ситуацию женщины. Ей удалось связаться с владелицей аккаунта, и та подтвердила, что страницу взломали и она не может ее восстановить.

Ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов сравнил данный вид мошенничества с профессиональными нищими, которые просят милостыню на улице. По его словам, злоумышленники пытаются выдать свою историю за действительность. «Психилогически давят на эмоции, на жалость некоторых граждан. Чтобы их нельзя было отследить, они создают криптовалютные кошельки, на которые ничего не подозревающие граждане перечисляют денежные средства», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом.

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин признался, что с видео мошенников в сторис сталкивается впервые, но в целом схема ему оказалась знакомой. Он пояснил URA.RU, каким образом могли взломать страницу в Instagram. «Не очень опытные юзеры ищут приложения для просмотра гостей во „ВКонтакте“, в Instagram. Тем, кто сидел в „Одноклассниках“ непривычно не видеть гостей. Поскольку во „ВКонтакте“ и Instagram такая функция отсутствует, тут вступают приложения, которые требуют логин и пароль для авторизации», — сказал Вакулин. Также страницу могли взломать с помощью различных фейковых конкурсов, розыгрышей и фишиннговых сайтов или же при передаче данных третьим лицам.

Мошенники пытались собрать деньги якобы на операцию ребенку Instagram

Злоумышленники использовали реальное имя дочери хояйки странички Instagram