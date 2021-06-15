Матвиенко предложили наказывать журналистов РФ, как в Беларуси

В России необходимо запретить прямые эфиры с несогласованных акций. С таким предложением к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Политолог объяснил, что трансляции с незаконных уличных протестов дают возможность их участников «в режиме реального времени оправдать свои действия, высказаться в поддержку акции». По мнению Орлова, это можно считать пропагандой противозаконных действий.
Также прямые эфиры дают организаторам информацию о передвижениях участников и правоохранителей, что помогает координировать свои действия, добавил эксперт. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ограничения для средств массовой информации на трансляцию прямых эфиров с уличных акций, которые были организованы заведомо с нарушением требований действующего законодательства», — приводит RT текст обращения Орлова к Матвиенко.
В мае 2021 года в Белоруссии был введен запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка. Ограничения были введены после митингов за отставку президента республики Александра Лукашенко. Также в Белоруссии власти закрывают независимые издания, уточняет
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