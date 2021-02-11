Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост, если в Белоруссии будет мир Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов покинуть свой пост, если в стране будет мир, а его сторонники останутся в безопасности. Об этом сам белорусский лидер сообщил во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

«Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона свое мнение. Второе условие: если к власти придут люди иных взглядов, то ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может», — сказал Лукашенко. По его словам, именно для защиты своих сторонников он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Он заявил, что все протестные настроения в Белоруссии происходят из-за его личности. Сам Лукашенко называет себя решительным и не трусливым человеком. «Меня невозможно запугать. Я не выставлял себя героем, когда бегал с автоматом по улице. Я просто был настроен решительно. Я свою страну никому не отдам. Она — наша», — заключил белорусский лидер.

Обстановка в Беларуси обострилась в августе, после президентских выборов. Основные соперники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены до выборов. Независимые экзитполы показывали победу кандидата Светланы Тихановской, однако ЦИК республики отдал победу Лукашенко. Сам президент назвал этот период «переломным моментом» для республики, пишет RT. А происходящее в стране сравнил с развалом СССР, уточняет агентство Nation News. Тем временем, политологи предрекают стране новые репрессии.