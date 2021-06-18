На территории Новосибирского металлургического завода имени А. Н. Кузьмина загорелись автопокрышки. Площадь пожара превышает 200 квадратных метров. Жители Новосибирска переживают, что из-за ЧП будет нечем дышать.
«По словам сотрудников МЧС, в настоящий момент наблюдается распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Кроме того, слышны взрывы газовых баллонов. Что стало причиной пожара, пока не сообщается», — сообщает «Пятый канал». Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства пожара выясняются.
Ранее в Новосибирске произошло возгорание на автозаправочной станции во время заправки автомобиля. При пожаре пострадали 35 человек. Вероятнее всего, трагедия произошла из-за элементарной ошибки водителя, автомобиль которого был не заземлен при сливе газа, пишет «
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