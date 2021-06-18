18 июня 2021

Масштабный пожар вспыхнул на заводе в Новосибирске. Видео

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Причина ЧП пока не установлена Фото:

На территории Новосибирского металлургического завода имени А. Н. Кузьмина загорелись автопокрышки. Площадь пожара превышает 200 квадратных метров. Жители Новосибирска переживают, что из-за ЧП будет нечем дышать.

«По словам сотрудников МЧС, в настоящий момент наблюдается распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Кроме того, слышны взрывы газовых баллонов. Что стало причиной пожара, пока не сообщается», — сообщает «Пятый канал». Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в Новосибирске произошло возгорание на автозаправочной станции во время заправки автомобиля. При пожаре пострадали 35 человек. Вероятнее всего, трагедия произошла из-за элементарной ошибки водителя, автомобиль которого был не заземлен при сливе газа, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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